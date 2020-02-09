Şırnak'ta çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Şırnak'ta çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Şırnak'ta bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Şırnak'ta çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Şırnak'ta bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Vakıfkent Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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