Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

22.04.2022 15:50
Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle çocuğunun gözü önünde vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle çocuğunun gözü önünde vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uludere'nin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi B.Ş. ile M.Ş. (31) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle daha önce tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra babasının evine giden B.Ş., uzun süre babasının evinde kaldı. Bu zaman diliminde M.Ş., Antalya'ya gitti.

Dün akşam saatlerinde Antalya'dan dönen M.Ş., babasının evinde bulunan eşi B.Ş.'yi evinin kapısında çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle ağır yaraladı. B.Ş.'nin yanında olan kızı T.Ş. ise silahtan çıkan saçmalardan dolayı yaralandı. İhbar üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde B.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı T.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. T.Ş., ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken güvenlik güçleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi Uludere Belediyesinden 3 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi

Antalya, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde
15:23 Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement