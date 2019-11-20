Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'Çocuk hakları durağı' kuruldu
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Şırnak'ta 'Çocuk hakları durağı' kuruldu

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 'Çocuk hakları durağı', düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak'ta 'Çocuk hakları durağı' kuruldu, System.String[]

ŞIRNAK'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 'Çocuk hakları durağı', düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle kentte, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yer aldığı durak açıldı. Durağın açılışı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Osal ve çocukların katılımıyla düzenlendi.

Çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla böylesi bir çalışmayı yaptıklarını anlatan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu nedenle belediye ile birlikte 'Çocuk hakları durağı'nı kurduk. Durağın kurulmasındaki temel amaç, çocukların haklarını öğrenmesi ve böylece ihmal ve istismara karşı bilinçlenerek kendilerini koruyabilmesinin sağlanmasıdır. Çocuklar toplumumuzun geleceğidir" dedi.


Çocuk Hakları Günü, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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