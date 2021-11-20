ŞIRNAK'TA ÇOCUK ŞENLİĞİ YAPILDI - Son Dakika

ŞIRNAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında Ben Çocuğum Haklarımla Varım sloganıyla şenlik düzenlendi.

Şırnak'ta okulların birinci dönem ara tatile girmesi ve çocuk hakları haftası nedeniyle Cumhuiyet Meydanı'nda çocuklar için şenlik düzenlendi. Tatile gidemeyen çocukların aileleriyle birlikte büyük ilgi gösterdiği şenlikte okçuluk, golf, badminton, voleybol, zıpzıp ve yüz boyama etkinliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların gözlerindeki mutluluk yüzlerine yansıdı. Etkinliklere aileleri ile birlikte katılan çocuklar bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını talep etti.

Şenlik alanında stand kuran Yeşilay, Kızılay ve TEMA vafkı çalışmaları hakkında da çocukları bilgilendirerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan etkinlik alanında bulunan çocukları ziyaret ederek onlarla zaman geçirdiler.

'ONLAR BİZİM YARINLARIMIZ'

Vali Ali Hamza Pehlivan çocukların heyecanlarına ortak olduklarını belirterek, Çocukların olduğu her ortam güzel. Onların enerjisi, onların gülümsemesi, onların birbirleriyle olan diyalogları, oyunların özgürce sergilemeleri hepimize mutluluk olarak yansıyor. Çünkü onlar bizim bugünümüz, yarınlarımız. Onlara bakınca geleceğimizi görüyoruz. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle devlet olarak millet olarak emin adımlarla güçlü geleceğe doğru yol alıyoruz. Onları görünce yüzümüz gülüyor dedi.