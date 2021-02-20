Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı - Son Dakika

Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.
Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.
Karda keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynayarak çıkardı. Yeni Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu.
Kar topu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.
Kaynak: AA
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