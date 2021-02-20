Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi. Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu. Karda keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynayarak çıkardı. Yeni Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu. Kar topu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı

Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili gündem olan sözler: Ahdım vardı, gerçekleştiremedik

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi

Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı

Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü

Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş