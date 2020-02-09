Şırnak'ta çocukların kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Şırnak'ta çocukların kızak keyfi

6 saat önce

Şırnak'ta üç gündür etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Şırnak'ta çocukların kızak keyfi, System.String[]

Şırnak'ta üç gündür etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.


Üç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç gelmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızak, tepsi, branda ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Vakıfkent Mahallesi Sitem Sokakta çocuklar, babaları ile birlikte karın tadını çıkardı. Kimi kızaklarıyla kimisi ise eline aldığı poşetle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklar, gece geç saatlere kadar eğlendi.


Bu yıl kar yağışının geç geldiğini dile getiren vatandaşlar, "Her sene erken yağardı. Geçen yıl da Aralık ayında yağmıştı. Bu yıl baya geç geldi. Bizler de bu üç gündür etkili olan kar yağışını görünce hemen dışarı çıktık. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık. Arkadaşlarımızla kızak kaydık" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Şırnak ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar, caddelerde trafiği aksatırken, kar kalınlığı merkezde 45 santimetre, kırsalda ise bir metreyi aştı. Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Zincirsiz onlarca araç yolda mahsur kaldı. Park halindeki araçlar karla birlikte adeta kayboldu.


Öte yandan, kar nedeniyle Şırnak- Siirt ve Şırnak- Hakkari kara yolu yoğun yağış nedeniyle kapandı. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta çocukların kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]