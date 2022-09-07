Şırnak'ta kamyonla gölete düşen şoförün cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta kamyonla gölete düşen şoförün cesedine ulaşıldı

07.09.2022 11:23
Şırnak'ta kamyonla gölete düşen şoförün cesedine ulaşıldı

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında kamyonla gölete düşen 21 yaşındaki Yusuf Hazar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında kamyonla gölete düşen 21 yaşındaki Yusuf Hazar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocakları bölgesinde dün sabah saatlerinde maden ocağında 21 yaşındaki Yusuf Hazar, kontrolünden çıkan kamyonla gölete düştü. Araç suya gömülürken, sürücü Yusuf Hazar kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Şırnak ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler ile UMKE, belediyelerin İtfaiye dalgıçları, Bitlis Polis Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama- Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altındaki kamyona ulaşılırken, Yusuf Hazar ise bulunamadı. Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalar, bugün sabahın erken saatlerinden yeniden başladı. 13 dalgıcın görev aldığı çalışmalarda Yusuf Hazar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Hazar'ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Cudi Dağı, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kamyonla gölete düşen şoförün cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kamyonla gölete düşen şoförün cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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