Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı AK Parti'li Yarka Kazandı

Şırnak'ta, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı AK Parti'li Yarka Kazandı

2 saat önce

ŞIRNAK'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka (56) kazandı.

Şırnak'ta, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı AK Parti'li Yarka Kazandı, System.String[]
ŞIRNAK'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka (56) kazandı.

Evli ve 3 çocuk babası iş adamı Mehmet Yarka, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçenin 54 bin 272 seçmeninden büyük çoğunluğunun oyunu aldı. Kullanılan oyların yüzde 61'inden fazlasını alan Yarka, en yakın rakibi HDP'nin adayı Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy aldı. Mehmet Yarka, Şırnakspor ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 seçimlerinde de AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere yer katılmıştı. Şırnak'ta 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan DBP'li Serhat Kadırhan, bölgedeki terör operasyonlarının ardından görevden alınarak yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atanmıştı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: DHA

Mehmet Yarka, AK Parti, Şırnak, Politika
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