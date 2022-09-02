Şırnaklı kadınlar şiddete dikkat çekmek için duvarları turuncu ve beyaza boyadı

ŞIRNAK'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, 'kadına yönelik şiddet'e dikkat çekmek amacıyla meydanın etrafında bulunan duvar ve merdivenleri turuncu-beyaz renge boyadı.

Şırnak'ta son dönemlerde yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Engelli Yaşlı ve Yetim Vefa Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile duvar boyama etkinliği yapıldı. Kent merkezinde bulunan ve insanların sıklıkla kullandığı Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan duvar ve merdivenler turuncu beyaz renklere boyandı. Kadınlar ellerine aldıkları rulo ve fırçalar ile duvarı boyayarak meydana renk kattı. Etkinliğe katılan kadınlar, şiddet son bulana kadar bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.