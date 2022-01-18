Şırnak'ta değerlendirme toplantı yapıldı - Son Dakika

Şırnak İl Özel İdaresinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantıda İl Özel İdare yatırım programı kapsamında hayata geçirilen ve 2022 yılı için planlanan projeler, kamu kurumlarının özel idare vasıtasıyla gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri, bölgede yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları, yol, su, kanalizasyon gibi temel alt yapı hizmetleri ve İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında bulunan diğer iş ve işlemler hakkında bilgi alarak değerlendirmede bulundu.

Hazırlıkların ve planlamaların bu yılın geçen yıla göre daha verimli ve etkin bir şekilde icra edilmesine yönelik olduğunu aktaran Pehlivan, "Bu konuda vatandaş odaklı ve hizmet odaklı bir anlayışla bütün birimlerin, ekiplerin ve personelin artan gayret ve özveriyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini ve herkesin bu hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum. Çalışmalarınızdan başarılar diliyorum." dedi.

???????Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Birlik, Zafer Sökmen ve birim müdürleri katıldı.