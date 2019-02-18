Şırnak'ta "Değerler Eğitimi" Konferansı
7 dakika önce
Şırnak'ta "Değerler eğitimi" konulu konferans düzenlendi.
Şırnak'ta "Değerler eğitimi" konulu konferans düzenlendi.
İl Müftüsü Ramazan Tolun, Şırnak Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen konferansta eğitimin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar kendi değerleri üzerinden geleceğini inşa edebilir. Değer ise ancak eğitimle aktarılabilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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