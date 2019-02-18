Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Değerler Eğitimi" Konferansı

Şırnak'ta "Değerler Eğitimi" Konferansı

7 dakika önce

Şırnak'ta "Değerler eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta "Değerler eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Tolun, Şırnak Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen konferansta eğitimin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar kendi değerleri üzerinden geleceğini inşa edebilir. Değer ise ancak eğitimle aktarılabilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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