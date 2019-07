Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı

Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.



15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şırnak'ta demokrasi nöbetiyle devam etti. Etkinlikler kapsamında Şırnak Valiliği yanında bulunan miting alanında tutulacak demokrasi nöbetine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.



Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alanda, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü.



Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, bir kez daha meydanlarda oldukları için her kese teşekkür etti. Vali Aktaş, "FETÖ'cü alçaklar karşısında, o ihanet şebekesi karşısında, kanlarıyla destan yazan; ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan, bu uğurda Şehadete eren, Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve saadeti için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı burada bir kez daha minnetle yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyor, Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen ve milli irademize sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz, ülkemiz; üç yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir hain kalkışma, bir alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu hain kalkışmayı asla unutmayacağız unutturmayacağız. FETÖ'cü vatan hainleri, milletin silahlarını, bu Aziz Millete doğrultarak kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulundular, Milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için saldırdılar. O gece, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine aziz milletimiz ve vatanına milletine bağlı güvenlik güçlerimiz; yurdumuzun bütün meydanlarını, caddelerini, sokaklarını doldurarak ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne sahip çıkmış, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Allah onlardan razı olsun! Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde de istiklal ve istikbali için bir kez daha tek yürek, tek bilek olmuş, bedenlerini kalkan yapmış, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir demokrasi zaferine, bir destana imza atmıştır, Milli irademizi; FETÖ'cü hain darbecilere çiğnetmemiştir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi bizim ortak paydamızdır, ortak değerimizdir. Vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı korumak her şeyden önce şanlı tarihimiz boyunca bu değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize borcumuzdur. Bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanımıza göz dikenlerin önünde dimdik durmaya hep birlikte devam edeceğiz, her türlü hain teşebbüsü boşa çıkaracağız. Bunu da birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güç ile başaracağız. Çünkü biz; bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça ne FETÖ'cü teröristler ne PKK'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Biz güçlü bir ülkeyiz, biz güçlü Türkiye'yiz. Allah'ın izniyle 2023, 2053, 2071 hedeflerimize istikrarlı bir şekilde emin adımlarla ilerleyişimize hiç kimse mani olamayacaktır. Bugün, demokrasi ve milli birlik gününde, bu alanda ve ülkemizin dört bir yanında toplanan gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, şehirlisinden köylüsüne kadınından erkeğine milletimizin her bir ferdi, her bir vatandaşımız; ülkemiz üzerinde hain planlar içinde olan tüm şer odaklarına, bugün bir kez daha, bir ve beraber olduğumuzu göstermiştir. Allah birliğimizi daim kılsın! Bu alanda yine yan yana, omuz omuza, birlik ve kardeşlik içerisinde olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kez daha Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun! Gazilerimizi minnetle anıyorum. Vatanımızın bekası için bedenlerini siper eden nice isimsiz kahramanlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.



Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. - ŞIRNAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi