Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı

Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alanda, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü.

Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Şırnak Valiliği önündeki alanda demokrasi nöbeti tuttu. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini gösterdi.

Demokrasi nöbetinde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Geçmişte de darbe girişimleri yaşadık. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde yıllardan beri, on yıllardan beri kamuya, kamu kurumlarına sinsi bir şekilde bütün birimlere sızmak suretiyle yüzyıllar önce gerçekleştiremediklerini bu sefer biraz daha sabırla ve paralel bir yapı oluşturarak devletimizi içten çökertmeye çalıştılar. ve milletimizin hassas olduğu konuları seçtiler. İnanç, din, ahlak ve dini değerleri kullandılar. İşte bu alanları istismar etmek suretiyle devletimizin içine sızmaya çalıştılar. ve o gece yine bu saatlerde gecenin karanlığını geleceğimizi karartmak için kullanmaya çalıştılar. Devletimize milletimize ait olan, helikopter, tankları milli olan araç gereçlerimizi yine bize karşı kullandılar. Çanakkale'de 250 bin, 15 Temmuz'da 250 şehidimiz, 2 bin 200'e yakın gazimiz oldu. Peki kardeşlerimizi, vatandaşlarımız bu yollara düşüren neydi? Güçlü bir çağrı ve milletimiz için çok önemli olan şehitlik ve gaziliktir" dedi.

Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:06 İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 01:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]