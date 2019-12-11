Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü - Son Dakika
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Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Denetimli serbestlik kapsamında vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarda çalışması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, hem vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine vesile oluyor hem de kamu hizmetine katkı sağlıyor.

Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Denetimli serbestlik kapsamında vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarda çalışması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, hem vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine vesile oluyor hem de kamu hizmetine katkı sağlıyor." dedi.

Vali Pehlivan ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninin ardından açıklama yapan Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişilerle ilgili 2020 yılını kapsayacak bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Pehlivan, "Denetimli serbestlik kapsamında vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarda çalışması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, hem vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine vesile oluyor hem de kamu hizmetine katkı sağlıyor. Bu faaliyetler kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışmalardan ağaç dikimine, zaman zaman bakım onarım işlerine kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, protokol kapsamında kurumlardaki yöneticiler ve çalışanların katkılarıyla daha önce olduğu gibi yine faydalı, güzel neticeler alınacağına inandığını belirtti.

Başsavcı Yılmaz da protokolün kurallara uyulması, beceri, çalışma disiplini ve zamanlı planlama kazanmaları açısından onlara yararlı neticeler getireceğini aktardı.

Yıl içerisinde 158 yükümlünün Valilik bünyesinde okul, cami, sağlık ocağı gibi alanlarda çalıştığını kaydeden Yılmaz, bu kişilerin temizlik, bakım onarım ve çevre düzenlemesinde kamu yararına 82 bin 292 saat çalıştıklarını bildirdi.

Yılmaz, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda yükümlülerce 850 fidan dikiminin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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