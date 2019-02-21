Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Ağaç Dikecek

Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Ağaç Dikecek

1 saat önce

Şırnak Valiliği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokolle denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda ağaç dikecek.

Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Ağaç Dikecek, System.String[]
Şırnak Valiliği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokolle denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda ağaç dikecek.

Valilik makamında Vali Mehmet Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında imzalanan protokolle yükümlüler, il genelindeki okulların bahçesine yaklaşık bin fidan dikecek, bunların bakımını yapacak.

Programda konuşan Vali Aktaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile çok anlamlı bir projeyi daha gerçekleştireceklerini söyledi.

Ağaçların Orman İdaresi tarafından verileceğini dikimin de yükümlüler tarafından yapılacağını belirten Aktaş, "Bu çalışma öğrencilerimiz ve gençlerimizce örnek olacaktır. İl genelinde ağaçlandırma ve orman anlamında eksiklerimiz var. İnşallah bu eksiklerimizi böyle projelerle sağlayacağız. Bu tür projelerin genel anlamda ağaç sevgisini aşılama hususunda önemli katkıları olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz da uygulamanın Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu'ndan başlayacağını belirten Yılmaz, "Ağaç dikme bilincinin çocuklarımıza da örnek olması için bunun bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Dinimiz gereği de ağaç dikmenin yararı ile ilgili hadislerin olduğunu biliyoruz. Hem bu hassasiyeti gözeterek hem de çevre duyarlılığı benimsetmek amacıyla böyle bir proje başlattık." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:43 Kaynak: AA

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