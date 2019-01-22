Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Boyuyor

Şırnak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyuyor.

Şırnak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyuyor.



Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde, okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini yapacak. Bu çerçevede ilk çalışma, merkeze bağlı Özveren Köyü İlkokulunda başladı. Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Öğmen, okuldaki çalışmaları yerinde inceledi.



Vali Aktaş, çok anlamlı ve güzel bir uygulamaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Başsavcımızın da az önce ifade ettiği gibi denetimli serbestlik uygulamasından istifade eden vatandaşlarımızın yarıyıl tatilinde okullarımızın hem bakım onarımlarını hem de boya badanasında görevlendirilmesi örnek ve çok anlamlı bir uygulama oldu. Bu uygulama ile Özveren köyümüzdeyiz. Bugün bu okulumuzda ve akabinde ihtiyacı olan diğer okullarımızda çalışmalarımız devam edecek ve bu okullarımız yarıyıl tatili bittiğinde daha iyi bir ortanda eğitim hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulamanın ilimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Başsavcı Yılmaz ise, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, tamirat, tadilat işini gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu bağlamda Şırnak Valiliğimiz ile daha önceden protokol imzalamıştık. Boya badana işlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında çalışmalardan faydalanan yükümlülerimiz gerçekleştirecektir. Öncelikle 6 yükümlümüz ile bu okulda başlayacağız ve yarıyıl tatili boyunca da diğer okullarda devam edecek. Bu faaliyetlerimiz sadece boya badana şeklinde değil okullardaki diğer eksiklikler, tamirat, tadilat şeklinde de devam edecektir. Minik yavrularımız ikinci döneme temiz hijyenik bir ortamda başlayacaklardır. Aynı zamanda da devletimizin kamu kurumları ile yaralı halkımız arasında köprü kurmuş oluyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

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