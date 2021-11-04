Şırnak'ta deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şırnak İl Müdürlüğünde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, kurumda deprem anonsu yapıldı. Deprem sırasında gaz kaçağı nedeniyle yangının meydana geldiği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Kurumu tedbir amaçlı boşaltan ekipler, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, senaryo gereği 1 yaralıyı sedye ile dışarı çıkardı. 4. katta mahsur kalan bir vatandaş ise Şırnak Belediyesi itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü iş güvenliği uzmanı Mehmet Halis Ekici, "Tatbikatın amacı, DEDAŞ personelimizin acil bir durumda karşılaşacağı bir sorun, yangın veya deprem esnasında alabilecekleri konumları gözden geçirdik. Personellerimiz güvenli bir şekilde tahliye ettik. Acil çıkış kapılarımızdan, toplanma yerlerine kadar her yer düşünülerek, itfaiye, AFAD destek vererek başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Personellerimizin tamamı bu panik anını içlerinde hissederek, gerçek bir deprem anında nasıl davranacakları ile ilgili bir fikir oluştu. Meydana gelen deprem sırasında personellerimiz yaklaşık 40 saniye bulundukları yerde masa altına diz çök, kapan, tutun, komutuyla yerlerinde beklediler, deprem ardından kaz kaçağıyla yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı arkadaşlarımız panikten dolayı yukarı katlara çıktılar. Tatbikatta biri 4. kata çıktı ve itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Umarım gerçek bir senaryoda daha sakin bir şekilde tahliye oluruz" dedi. - ŞIRNAK