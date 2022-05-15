Şırnak'ta kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta kadın cesedi bulundu

15.05.2022 10:32
Şırnak'ta kadın cesedi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıktan sonra yakılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, Van nüfusuna kayıtlı ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu tespit edildi.

Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Sakine Kültür'ün cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri KAYIP OLARAK ARANIYORDU, DENİZDE CESEDİ BULUNDU KAYIP OLARAK ARANIYORDU, DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kadın cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement