Şırnak'ta dereyi kirleten işletmelere faaliyetlerini durdurma cezası verildi - Son Dakika

Şırnak'ta dereyi kirleten işletmelere faaliyetlerini durdurma cezası verildi

Şırnak'ta Nerduş Deresi'ni kirleten işletmelere faaliyetlerini durdurma cezası uygulandı.

Şırnak'ta Nerduş Deresi'ni kirleten işletmelere faaliyetlerini durdurma cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 23 Eylül 2019'da Nerduş Deresi'nin kirlenmesiyle ilgili şikayete istinaden, bölgede faaliyet gösteren kömür ocaklarında çevre denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

İncelemede kirlilik kaynağının, kömür ocağı yüzeyinde biriken çamurlu suyun ocak dışına deşarj edilerek dereye karışması sonucu oluştuğununun görüldüğü ifade edilen açıklamada, tesislere kademeli çökeltim havuzları yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunulduğu ve süre verildiği kaydedildi.

Verilen süre zarfında ruhsat sahasında bulunan ocaklarda çevre denetimleri gerçekleştirildiği, çökeltim havuzlarının yapımı ve derenin kirlilik durumunun yerinde incelediği ifade edilen açıklamada, incelemelerde 5 ve 6 No'lu ocaklar için çökeltim ve dinlendirme havuzlarının yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Bununla birlikte 1, 3 ve 4 No'lu ocaklarda dinlendirici ve kademeli havuzlarının yapılmadığının görüldüğü ve yetkili firmanın uyarıldığı belirtilen açıklamada, 16 Haziran 2020'de sahada gerçekleştirilen denetimde 1, 3 ve 4 No'lu ocaklar ile Sere Dehle mevkisindeki ocaklardan kaynaklı çamurlu suyun deşarj edildiğinin belirlendiği ve durumun tutanak altına alındığı kaydedildi.

İlgili kanunlar gereği işletmecilere para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 Temmuz 2020'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan denetimde 3 ve 4 No'lu ocakların deşarj işlemine aynı şekilde devam ettiği ve hiçbir iyileştirme çalışmasına başlanmadığı, dalgıç pompalarının kapanmasına yönelik uyarılara rağmen çalışmalara işletmeci tarafından devam edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgili maddeler uyarınca, Toptepe köyü mevkisinde 1, 2 ve 3 No'lu ocaklar ve Çukurhan mezrasında bulunan ocakların, ocakta bulunan çamurlu suları önlem almadan direkt deşarj ettiklerinden dolayı gerekli önlemler alınıncaya kadar faaliyetleri durdurulmuştur."

Şırnak, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta dereyi kirleten işletmelere faaliyetlerini durdurma cezası verildi - Son Dakika
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