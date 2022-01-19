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Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı

19.01.2022 23:55

Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde şiddetli karla karışık yağmur sonrası dev kayalar yola düştü.

Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde şiddetli karla karışık yağmur sonrası dev kayalar yola düştü.

Kayalardan dolayı Beytüşşebap ilçe yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri yolu tek şerit açtı. Kar engeli nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Kar kalınlığı ilçe genelinde yüksek rakımlı bölgelerde bir metreyi geçti. Jandarma zorunlu haller dışında yolu araç giriş çıkışlarına kapattı. Ekiplerin karla mücadelesi gece geç saatlerinde de devam ediyor.

Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı
Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı
Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı

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Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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