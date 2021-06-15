Şırnak'ta Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde oluşan çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında nehir kıyısında cam, poşet, pet şişe ve diğer çöpler toplandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada da periyodik olarak temizlenmesine rağmen nehir kıyısının evsel atıklarla kirletildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların çöpleri doğaya değil geri dönüşüm kutularına atmaları, çevre ve sosyal yaşam alanlarını temiz tutmaları gerektiğini belirtildi.