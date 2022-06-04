Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu - Son Dakika
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Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

04.06.2022 09:44
Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne serinlemek için giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne serinlemek için giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgilere göre, Nur Mahallesi Kurtuluş köyü kum ocakları mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz(13) nehirden çıkacakları esnada su seviyesinin birden yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Pütrü ve Negiz'i bulmak için çalışma başlatırken polis ve vatandaşlarda nehir kıyısı boyunca ellerinde fenerlerle kayıp iki çocuğu bulmak için seferber oldu. Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. - ŞIRNAK

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ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU ALKOL ALDIKTAN SONRA YÜZÜNÜ YIKAMAK İSTERKEN KANALA DÜŞÜP, AKINTIDA KAYBOLDU Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu Serinlemek için sulama kanalına giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
Kaynak: İHA

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