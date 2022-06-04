Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu

04.06.2022 10:14

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu.

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Pütrü'nün cesedi, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Pütrü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin Negiz'i arama çalışması sürüyor.

Negiz'in ailesi, nehrin kenarında endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor.

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu - Son Dakika
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