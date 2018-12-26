Şırnak'ta 'Dikey Bahçe' Yapıldı

Şırnak'ta 'dikey bahçe' yapıldıŞIRNAK'ta belediye tarafından 350 metrelik alana dikey bahçe yapıldı.

Şırnak'ta 'dikey bahçe' yapıldı



ŞIRNAK'ta belediye tarafından 350 metrelik alana dikey bahçe yapıldı.



Kent estetiği alanında hayata geçirilen projeler ve tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla birlikte adeta yeni bir kimliğe kavuşan Şırnak'ta, belediye tarafından Şehit Mehmet Esin caddesinde yapılan dikey bahçe projesinin görseli paylaşıldı. Kentte görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan genişletmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan dikey bahçe projesinde, bölgenin iklimine uygun bitkiler kullanıldı. Bahçede, Şırnak'ın sembolü olan Hz. Nuh gemisi ve kömür simgelerini içeren motifler kullanıldı.



'TÜRKİYE'DE UYGULAMASI AZ OLAN BİR DİKEY BAHÇE YAPTIK'



Dikey bahçe çalışmasını inceleyen Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 25 ay önce kayyum atanmasının ardından Şırnak'ta önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2016 yılında Şırnak merkezde terör örgütünün çukur ve barikat olayları nedeniyle kentin büyük bölümü hasar gördüğünü anlatan Başkan Vekili Bedirhanoğlu, şunları söyledi:



"Görevi devraldığımızda şehrin alt yapısından üst yapısına kadar tamamen harabe bir şehir olduğunu gördük. Hızlı bir dönüşüm hamlesine başladık. Öncelikle şehrin içme suyu altyapısını, kanalizasyon ve elektrik altyapısını büyük bir oranda tamamladık. Altyapı işlemeleri yaparken Şırnak için uzun süre ve umutla beklenen doğal gaz özlemini de belli bir orana kadar getirdik. ve Şırnak'ın bir kısmına doğal gaz vermeye başladık. Toplu konut çalışmaları hızla devam ediyor. Yakın bir süreçte konutların bir kısmını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçtiğimiz yıl çalışmalarımızın büyükl bir kısmını altyapı çalışmaları oluşturdu. Enkazların kaldırılması, konutların yapılmasıyla alakalıydı. Bu sene ise hem sosyal hemde kent estetiğinin ilerletilmesine dönük çalışmalardı. Bu çerçeve de şehrin ana arterlerinde biri olan caddemizde bir dikey bahçe uygulaması yapılmakta. Türkiye'de uygulaması az olan bir dikey bahçe yaptık. Şırnak'ımızın sembolleri olan kömür ve Hz. Nuh'un gemisinin motiflerinin işlendiği güzel bir dikey bahçe uygulamasını yaptık. Şu an uyguladığımız projenin maliyeti yaklaşık 3 milyon lira civarında. Bu proje 350 metrelik bir alana kuruldu. Kentinde havasını değiştiren güzel bir çalışma oldu."



'25 AYDA 1,5 MİLYAR LİRA HARCANDI'



Şırnak'ta altyapı, kanalizasyon, su, ve konut yapımları ile ilgili yaklaşık 1,5 milyar lira harcandığını ifade eden Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, "25 aylık belediye başkanlığımız döneminde total bir rakam veremeyiz ama Toplu Konut İdaresinin yürüttüğü çalışmalar, belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar, diğer kamu kurumlarından aldığımız desteklerle yaklaşık 1 buçuk milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Kentimizin ihtiyacı olan bir kent meydanı startını da geçen hafta verdik. Şehrin tam göbeğinde Cumhuriyet Meydanı'nda 11 dönümlük bir kent meydanı çalışmalarını geçen hafta ile başladı. İnşallah orda da hem yeşil hem meydan çalışmalarının bir arada bulunduğu, Şırnak'ımızın sembolü olan kasırlardan birinin olacağı güzel bir kent meydanı inşallah çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Gündoğdu mahallesinde 6,5 dönüme yakın bir alanda DİKA ile beraber kent park çalışması tamamlanmak üzere. Bu sene inşallah Şırnaklıların özlem duyduğu projelerin büyük bir kısmını tamamlayıp 2019 yılına çok daha modern çok daha yeni bir Şırnak'ta girmiş olacağız" diye konuştu.

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