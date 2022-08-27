SPOR Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı - Son Dakika
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SPOR Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı

27.08.2022 16:50
SPOR Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı

Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladıSekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA)-Şırnak'ta 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı.

Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı

Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA)-Şırnak'ta 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye, Şırnak Üniversitesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası'nın resmi açılışı gerçekleşti. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2'si kapalı 4'ü açık tenis kortlarında 31 Ağustos'a kadar sürecek tenis turnuvasına 20 ilden 63 erkek 37 de kadın takımı olmak üzere toplam 100 takım ve 400 sporcu katılıyor. Törene Vali Osman Bilgin, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve sporcular katıldı.

Şırnak'ın ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında Tenis Federasyonu'nun büyük katkıları olduğunu belirten Vali Osman Bilgin, 'Şırnak özellikle son dönemde özellikle festivalleri ile bir nevi kendi misafirperverliğini ortaya koyarak Şırnaklı olma bilinci ile her ay yeni bir organizasyon yapmaktadır. Tenis Federasyonu'nun özellikle ilimizin spor faaliyetlerinin tanıtımında ve ilimizin ulusal ve uluslararası etkinliklerde tanıtılması konusunda çok büyük etkisi var. Şırnak eski günlerin Şırnak'ı değil. Türkiye'de öncü bir il olarak her alanda adından söz ettiren bir il olarak ülkemizde yerini almaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanımızın belirttiği gibi alana yayıp toplumumuzu genç, iri ve diri tutacağız. Bugün çok şükür Türkiye'mizin her köşesindeki illerimizden tenisçi kızlarımız ve erkeklerimiz yetişiyor. Bu yıl yapılan Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın gelecek yıl 3-5 katı daha büyüğünü yapacağız' dedi.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, daha önce ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi

'Biz tenis ailesi olarak bugün Şırnak'ta çok mutluyuz. Biz tenis ailesi olarak gittiğimiz her yerde mutlu olmayı, birlikte güç olmayı başaran bir camiayız. Cudi, bilinen bir dağımız iken şimdi turnuvalarıyla, gençliğiyle, sporuyla anılan bir şehrimiz oldu. Hiçbir şey tek başına olmaz. Biliyoruz ki yerel yönetimler olmazsa dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme hedefimiz asla gerçekleşemez.'

Yapılan konuşmalardan sonra katılımcılara plaket verildi. Daha sonra Vali Bilgin, Batman Belediyespor ile Iğdır Spor Kulübü arasında oynan maçta para atışı yaptı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' başladı - Son Dakika
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