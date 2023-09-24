Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son Güncelleme: 24.09.2023 20:59

Şırnak'ta domuz avlamak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU

Önceki akşam Osman Pusat'ın bahçesine dadan domuzları avlamak için arkadaşı Ramazan Deniz ile birlikte merkeze bağlı Toptepe Köyü Cevizdüzü mevkiinde bulunan bahçeye gittiler. Ramazan Deniz, burada domuzlara ateş ettiği sırada yanlışlıkla aynı yerde çalıştığı mesai arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Pusat hayatını kaybederken, olay sonrasında gözaltına alınan Ramazan Deniz, çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta tutuklama istemi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, Ramazan Deniz'in tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

"KARANLIKTA ATEŞ ETTİĞİM ALANI GÖREMEDİM"

Ramazan Deniz, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü eve gelecekleri sırada maktul, "Bahçeme domuzlar dalmış. Köpek sesleri de geliyor domuz avına çıkalım' dedi. Birlikte gittiğimiz bahçede av sırasında domuzlara ateş ettim. Havanın karanlık olması ve alanın çalılık olması nedeni ile ateş ettiğim alanı tam olarak göremedim. Ateş ettiğim sırada arkadaşımı yanlışlıkla vurdum."

Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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