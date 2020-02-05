Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu
19 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağıdere ve Hisarkapı köylerinde kayalık alanlarda buzdan sarkıtlar oluştu. Metrelerce yükseklikten sarkan buz kütleleri kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. - ŞIRNAK
Son Dakika İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi