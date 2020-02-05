Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

19 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağıdere ve Hisarkapı köylerinde kayalık alanlarda buzdan sarkıtlar oluştu. Metrelerce yükseklikten sarkan buz kütleleri kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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