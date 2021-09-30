Şırnak'ta "düğün yemeğini beğenmedik" kavgası - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmanın sahibi ve elemanlarına saldırdı. Firma sahibi ve elemanları saldırıda yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi. Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi'ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı. Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansıdı. - ŞIRNAK