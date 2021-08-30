Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Durumu ağır olan sürücü Adıyaman, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Azat ve Kevser Adıyaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan sürücü ile Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

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