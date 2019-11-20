Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
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Şırnak'ta "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği

6 saat önce

Şırnak'ta "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolaysıyla etkinlik yapıldı.

Şırnak'ta

Şırnak'ta "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolaysıyla etkinlik yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanan ve ellerinde "Sağlığa zararlı maddelerden korunmaya hakkım var" ve "Büyükler,bütün yasa ve girişimlerde ilk önce çocukları düşünür" dövizleri taşıyan çocuklar Şehit Mehmet Esin Caddesine kadar yürüdü.

Burada Şırnak Belediyesince yapılan "çocuk durağı"nın açılışı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam yaptığı konuşmada, çocukların toplumun geleceği olduğunu ifade ederek, "Çocuklar için ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Etkinliğe Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Emin Erkan, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Uysal, Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Huzan Barış da katıldı.

Çocuk Hakları Günü, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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