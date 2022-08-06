Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.

Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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