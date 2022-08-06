Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

06.08.2022 20:19
Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı - Son Dakika

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