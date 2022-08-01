Yapılan aramalarda, 15,74 gram metamfetamin, 36 kilogram çay, 75 halı, 20 bin 300 kozmetik malzeme, 390 giyim eşyası ile 4 elektronik eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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