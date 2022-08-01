Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

01.08.2022 16:16
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 24 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 24 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 15,74 gram metamfetamin, 36 kilogram çay, 75 halı, 20 bin 300 kozmetik malzeme, 390 giyim eşyası ile 4 elektronik eşya ele geçirildi.

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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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