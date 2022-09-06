Yapılan aramalarda, 164,41 gram metamfetamin, 235,1 gram esrar, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 2 bin 716 litre akaryakıt, 420 paket sigara, 36 cep telefonu ile 36 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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