Ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi ilçesinde neolitik döneme ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Ağustos'ta çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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