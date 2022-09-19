Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

19.09.2022 15:35
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

1 haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 40 emtia eşyası, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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