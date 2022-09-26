Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

26.09.2022 14:50
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 10,17 gram metamfetamin, 68,54 gram eroin, 20,67 gram esrar, gümrük kaçağı 12 bin 415 paket sigara, 1000 puro, 578 emtia malzemesi 20 cep telefonu, 16 litre alkol, 10 sahte resmi belge, 3 elektronik malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığınca, bir haftada il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında, 7 ayakkabı, 23 elektronik sigara, 6 cep telefonu, 20 kilogram çay, 915 paket sigara ile 5 bin 520 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Bingöl'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza kesildi Bingöl'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza kesildi Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde çocuklar için 'oyun odası' hazırlandı Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde çocuklar için 'oyun odası' hazırlandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement