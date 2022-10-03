Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 4 bin 243 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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