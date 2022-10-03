Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı

03.10.2022 14:12
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 222,36 gram metamfetamin, 1,77 gram eroin, 54 gram sentetik ecza, 12,24 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 47 fişek, gümrük kaçağı 3 bin 90 paket sigara, 8 elektronik robot süpürge, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı, 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 4 bin 243 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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