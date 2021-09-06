Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Ağustos-5 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.