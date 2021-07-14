Şırnak'ta düzenlenen toplantıda bu yıl hayata geçirilen ve yapımı süren yatırımlar görüşüldü - Son Dakika

Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda bu yıl hayata geçirilen ve yapımı süren yatırımlar görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il planlama koordinasyon toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine dilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, toplantının ana gündeminin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirme yapmak olduğunu söyledi.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimizde 2021 yılı itibarıyla ulaşım sektöründe 55, tarım sektöründe 57, eğitim sektöründe 62, sağlık sektöründe 15, enerji sektöründe 12 ve diğer kamu hizmetlerinde 169 olmak üzere toplam 370 proje ve iş yürütülmüştür. 2021 yılında yürütülen 370 projenin 54'ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 15'e tekabül etmektedir. 133 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 88 proje ve işin ihalesi için beklenilmekte olup, 95 proje ve işin ise ihalesi hazırlanma aşamasında."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.