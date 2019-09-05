Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

2 saat önce

Şırnak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Şırnak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Şırnak Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı eğitim planlama, değerlendirme ve koordinasyon toplantısına Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve il genelindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, yeni eğitim öğretim yılında ve ilerleyen yıllarda eğitimcilerden beklentilerini dile getirdi, Şırnak'ın eğitim öğretim kalitesini, başarı seviyesini yükseltmek için hep birlikte seferber olup mesai mefhumu gözetmeksizin çok çalışılacağını, bu konuda idareci, öğretmen, öğrenci, aile ve toplumun işbirliği içinde özveriyle, sabırla ve kararlılıkla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı; okul güvenliği, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, bilim, kültür, sanat alanında projeler yapılması, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi, kitap okumanın sürekli teşvik edilmesi konularının önemini dile getirdi. Vali Pehlivan; "Eğitim, üzerinde bütün paydaşlarıyla birlikte hassasiyetle durulduğunda başarı getiren ve ülkelerin geleceğini şekillendiren bir hizmet alanıdır. Eğitim ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır. Bugünün iyiliklerinin kökleri geçmişe uzanır. Geçmişte eğer insanımızı iyi bir şekilde eğitebilmişsek onun bugünkü meyvesi karşımıza iyilik olarak çıkıyor. Yarınlarda da iyi şeyler olmasını istiyorsak bugünün eğitim öğretim süreçlerini çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekir" dedi. - ŞIRNAK

Hamza Pehlivan, Şırnak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]