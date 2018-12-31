Şırnak'ta Eğitime Kar Engeli

Şırnak il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime yarım gün ara verildi.

Şırnak il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime yarım gün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde bugün öğleden sonra okullar tatil edildi.



Kar ve tipi dolayısıyla Şırnak-Siirt kara yolu, Birini mevkisinde ulaşıma kapandı. Kent merkezinde zincirsiz araçlar yolda kalırken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.



İl genelinde 28 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

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