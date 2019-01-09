Şırnak'ta Eğitime Kar Engeli
58 dakika önce
Şırnak'ta etkili olan kar yağışının ardından valilik tarafından alınan kararla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Şırnak
'ta etkili olan kar yağışının ardından valilik tarafından alınan kararla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezi ve bağlı tüm belde ile köylerde eğitime 1 gün ara verilirken, engelli kamu personeli ve hamilelerin de bir gün izinli sayıldığı bildirildi. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezimiz, bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli ile hamile kamu personeli 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süreyle idari izinlidir" denildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
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