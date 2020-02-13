Şırnak'ta eğitime kar engelli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta eğitime kar engelli - Son Dakika

Şırnak'ta eğitime kar engelli

19 dakika önce

ŞIRNAK'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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ŞIRNAK'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.


Şırnak Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:15 Kaynak: DHA
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