Şırnak'ta eğitime kar engelli - Son Dakika

ŞIRNAK'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.