Şırnak'ta ekim ayında 519 aracın devri yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta ekim ayında 519 aracın devri yapıldı

04.12.2020 10:07
Şırnak'ta ekim ayında 519 aracın devri yapıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Şırnak'ta toplam araç sayısı 29 bin 45 olurken, ekim ayında 519 aracın devri yapıldı.

2019 yılı ekim ayında Şırnak'ta toplam araç sayısı 29 bin 612 iken, 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında azalarak 29 bin 45 oldu. Şırnak'ta otomobil sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 4 bin 634 oldu. Şırnak'taki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 4 bin 634 otomobil, bin 474 adet minibüs, 196 adet otobüs, 5 bin 234 adet kamyonet, 10 bin 719 adet kamyon, 2 bin 721 adet motosiklet, 3 bin 15 adet traktör ve bin 52 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

2020 yılı ekim ayında Şırnak'ta toplam 519 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 174 adet ile kamyon yer aldı. Kamyonu 131 adet ile kamyonet, 93 adet ile otomobil, 41 adet ile traktör, 39 adet ile motosiklet, 30 adet ile minibüs ve 7 adet ile özel amaçlı araç, 4 adet ile otobüs izledi. 2020 yılı ekim ayında Şırnak'ta 230 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü. - ŞIRNAK

Şırnak'ta ekim ayında 519 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Şırnak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta ekim ayında 519 aracın devri yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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