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ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI-- - Son Dakika

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

21.01.2022 12:13

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Dağaltı köyünde rahatsızlanan 54 yaşındaki Kerem Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Dağaltı köyünde rahatsızlanan 54 yaşındaki Kerem Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Dağaltı köyünde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kerem Aşan, akrabalarının haber vermesi üzerine köye 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı köyde ilerleyemeyince, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik yol açma çalışması ile köye varan sağlık ekipleri, Aşan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede tedavi altına alınan Aşan'ın sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--
ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--
ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

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Beytüşşebap, 112 Acil, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI-- - Son Dakika
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