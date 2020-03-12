Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor Yaylada yaşayan ve yoğun kar yağışı nedeni ile yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Yaylada yaşayan ve yoğun kar yağışı nedeni ile yolları ulaşıma kapanan iki aileye ulaşıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yer yer 7 metreye kadar ulaşan kar kalındığında çalışan ekipler yaylada kalan ve yaklaşık 1 aydır yolları kapalı olan iki aileye aileye ulaştı.

Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileye ulaşmak için kaymakamlık ve İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. 1 aydır kapalı olan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışan ekipler, 7 metre kalınlığındaki karla mücadele ediyor. 2 bin 450 rakımlı Faraşin Yaylasında kalan iki aileye ulaşmaya çalışan ekipler dozerle tek şerit yol açarak ilerliyor.

Gece saatlerinde Abdulmenav Aslan'ın evine ulaşan ekipler burada sabahladı. Aslan, "Aylardır buradayım. Ekiplerin gelmesi beni çok mutlu etti. Burada bulunan askeri üs bölgemiz sürekli bize yardım ediyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan alay komutanımızdan oğlum bu gün askerden geldi. Yollar açılırsa ailem buraya gelecek. 11 çocuk babasıyım. Burada yaşamak çok güzel. Hiçbir sıkıntım yok. Yukarı köyde de bir aile kalıyor. İnşallah yarın oraya da gidilecek" dedi.

Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Beytüşşebap, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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