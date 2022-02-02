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Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı - Son Dakika

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

02.02.2022 21:25

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı Şırnak'ta eksi 21 derecenin altında buz gibi suda yaz-kış demeden balık avlıyorlar.

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

ŞIRNAK - Şırnak'ta eksi 21 derecenin altında buz gibi suda yaz-kış demeden balık avlıyorlar.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, kış aylarında buz gibi suda, hava sıcaklığının eksi 21 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, serpmelerle balık avına çıkıyor. Kilosunu 25 liradan satarak geçimini sağlayan yöre halkı, soğuk havalara aldırış etmeden giydikleri tulumlar sayesinde 2 metreyi bulan derinliklerde alabalık avlamaya çalışıyor.

Yaz-kış balık avlayarak geçimini sağlayan Mehmet Gükçe, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Günyüzü ve Başaran köyleri arasındaki mevkiinde balık avlamaya çalıştıklarını söyledi. Bazen kilolarca balık tutuklarını, bazen de hiç balık tutmadıklarını ifade eden Gükçe, "Soğuk bir hava var. Kar yağmış, ara sıra geliyoruz balık tutuyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Balık çok azalmış." dedi.

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı

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Beytüşşebap, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı - Son Dakika


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