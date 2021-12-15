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Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı

15.12.2021 10:22

-Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı Göçerler yayladan gitti, at ve katırlar eksi 22 derecede kaderine bırakıldı Eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlara Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetişti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650...

- Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı

Göçerler yayladan gitti, at ve katırlar eksi 22 derecede kaderine bırakıldı

Eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlara Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetişti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı Faraşin, Akarsu ve Toptepe gibi yaylaları terk eden göçerler, at, eşek ve katırları eksi 22 derece havada kaderine bıraktı. Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle hayvanlara sahip çıkan vatandaşlara destek verilecek.

Göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin, Akarsu, Toptepe gibi yayla ve köylerden kış dönüşünü tamamladı. Göçerler, beraberinde götürdükleri at, eşek ve katırları eksi 22 derece havada geride bıraktı. Beytüşşebap Kaymakamlığına gelen talep üzerine ilçe kaymakamı Hasan Uğuz talimatıyla Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, gazeteciler ve arama ekibi yaylaya çıkarak hayvanları bulmak için arama başlattı. 7 saatlik arama sonrası kayalık alana sığınmış halde bulunan at, eşek ve katırlar yüksek rakımlı yaylada ekipler tarafından kurtarıldı. Kaymakam Uğuz'ın 5 ay boyunca hayvanlara bakacaklara yem ve maaş desteğinde bulunacaklarını belirtmesi üzerine vatandaşlar sahiplendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, donmak üzere olan hayvanları kurtardıklarını ifade ederek, hayvanların durumunu sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. Aktaş, "Konuyu kaymakamımız Hasan Uğuz'a arz ettim. Ekiplerimizle beraber yaylaya çıktık. Bu yaylalar Şırnak ili ve ilçelerinin kullandığı bir yayla. Bahar aylarında gelip sonbahar 'da giden göçerler, gittiklerinde hayvanlarını bırakıp ölüme terk etmişler. Kaymakam bey de bize destek oldu. Bu sene 5 bin 'in üzerinde 300'den fazla aile gelmişti. Yaylada kalan köylülerle sabahtan aramaya başladık. Burada bakımlarını üstlenecek olan bir vatandaşımız için kaymakamımız destek vereceğini söyledi. Donmak üzereyken dağlardan indirdik. Buradan göçerlere seslenerek ricam şudur. Bu hayvanları beraberinde götürsünler, burada bırakmaları etik değil, insani bir durum değil. Gelecek sene geldiklerinde hayvanlarını tekrar teslim edeceğiz. Ama bir daha böyle yapmasınlar, lütfen" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, konuya hassasiyetlerinden dolayı İhlas Haber Ajansı ekibine teşekkür ettiğini kaydetti.

Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı
Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı
Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı
Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta eksi 22 derecede kaderine terk edilmiş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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