Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
ŞIRNAK'ın Cudi
Dağı bölgesinde PKK
'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Silopi
ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma
Yüzbaşı Yunus Çelebi
' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak
Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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