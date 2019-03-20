Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Yaralı
39 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cizre
Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Silopi ilçesi Cudi
Dağı kırsalında PKK
'lı teröristlere yönelik "Jandarma
Yüzbaşı Yunus Çelebi
" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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