Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Yaralı

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Yaralı

39 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA

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